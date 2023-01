Simone Munhoz: quem é a auxiliar de Ratinho demitida do SBT

Ratinho chamou a atenção nesta semana ao demitir Simone Munhoz, considerada braço direito do apresentador no SBT. A jornalista e apresentadora estava de férias da emissora e teve o seu contrato rescindido assim que voltou ao canal. No Instagram, a profissional aproveitou para se despedir da Rede Massa, por onde era contratada. “Não faço mais tarde do time”, escreveu.

Com mais de 20 anos no jornalismo, a história de Simone sempre foi atrelada ao jornalista de rua de televisão. Trabalhou em Curitiba, ficou sete anos em São Paulo e passou por algumas emissoras ao longo dos anos, como a Record TV, Rede Globo.

Após o período no Sudeste do Brasil, a jornalista voltou ao Sul do país. Na Rede Massa, Simone saiu da reportagem e virou âncora de um jornal estadual, o Notícias da Massa, no final de 2021. “Eu gostei muito, ele foi repaginado e hoje tem a cara do SBT, onde a gente dá opinião de forma rápida e precisa”, disse a jornalista, em um vídeo recente.

A jornalista é casada com Linhares Jr., ex-repórter esportivo da Rede Globo, desde 1999.

Simone-Munhoz-demitida-SBT

Ratinho chamou a atenção nesta semana ao demitir Simone Munhoz, considerada braço direito do apresentador no SBTReprodução/Instagram

Simone-Munhoz-demitida-SBT80_274860206_673471863991065_2301556670421851066_n

A jornalista e apresentadora estava de férias da emissora e teve o seu contrato rescindido assim que voltou ao canalReprodução/Instagram

Simone-Munhoz-demitida-SBT

No Instagram, a profissional aproveitou para se despedir da Rede Massa, por onde era contratada. “Não faço mais tarde do time”, escreveuReprodução/Instagram

Simone-Munhoz-demitida-SBT

Com mais de 20 anos no jornalismo, a história de Simone sempre foi atrelada ao jornalista de rua de televisãoReprodução/Instagram

Simone-Munhoz-demitida-SBT

Trabalhou em Curitiba, ficou sete anos em São Paulo e passou por algumas emissoras ao longo dos anos, como a Record TV, Rede Globo. Após o período no sudeste do Brasil, a jornalista voltou ao sul do paísReprodução/Instagram