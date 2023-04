Simony vai retomar tratamento contra câncer

Simony, de 46 anos, voltará a fazer tratamento contra o câncer. A cantora usou o perfil no Instagram para atualizar os fãs sobre a situação nesta quarta-feira (26). A artista foi diagnosticada com câncer de intestino grosso em agosto do ano passado.

“Sempre fui e serei supertransparente com vocês. As orações, o amor, a fé, é isso que quero de todos vocês sempre. Amanhã venho aqui falar com vocês”, avisou Simony. “Me preparando para mais essa luta. Gratidão, Dr. Fernando Maluf e toda a equipe. Um dia de cada vez . Fé”, escreveu.

Simony fez mais de seis meses de sessões de radioterapia e quimioterapia, e tinha encerrado o tratamento em dezembro. No vídeo, o médico Fernando Maluf o motivo do novo tratamento. “A Simony teve uma grande resposta no tratamento com químio e radioterapia, em uma lesão intestinal”, disse ele.

“Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de químio mais imunoterapia. A Simony está animada, positiva, ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante de que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta”, explicou o oncologista sobre o reinicio do tratamento.