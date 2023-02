SINDCOMÉRCIO convoca para assembleia

O Sindicato do Comércio Varejista e atacadista de Itamaraju – SINDCOMÉRCIO, convoca todos os empresários do comércio de Itamaraju, para Assembleias Geral a ser realizada no dia 08 de fevereiro de 2023 (quarta-feira), às 19:00 horas, no auditório da CDL, situada na Rua 05 de Outubro, nº 207, 1º andar, cidade baixa, Itamaraju-BA.

Pauta: CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023 E PISO SALARIAL DO COMERCIÁRIO 2023.

Ficamos à disposição dos Empresários associados, para esclarecimento mais detalhados pertinentes a pauta desta assembleia.

Por | Ascom