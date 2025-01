Sinéad O’Connor deixou 1,7 milhão de libras e revelou desejos finais em testamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Sinéad O’Connor, artista irlandesa morta em 2023, deixou a seus filhos £ 1,7 milhão (cerca de R$ 12,5 milhões, na cotação atual). Seu testamento, escrito dez anos antes de sua morte, também detalha seus últimos desejos, como de ser enterrada com roupas de padre, uma Bíblia hebraica e seu disco de 2007 “Theology”.

Segundo o jornal britânico The Sun, o patrimônio bruto da cantora após as deduções é de £ 1,4 milhão (R$ 10,3 milhões). A quantia será dividida entre seus filhos sobreviventes, Jake Reynolds, de 37 anos, Roisin Waters, de 29, e Yeshua Bonadio, de 18.

No documento, ela aconselha os filhos a aproveitarem os frutos de sua carreira musical. “Eu ordeno que, após minha morte, e a critério de qualquer um dos meus filhos que tenham mais de 18 anos, meus álbuns sejam lançados para ‘aproveitar o que vale a pena'”, escreveu.

Além disso, ela pede para ser cremada e escreve que seus filhos podem “dispersar [suas] cinzas da maneira que lhes parecer adequada”. Outros últimos desejos incluíam a doação de uma coleção de violões a Yeshua, e de trajes religiosos a Shane, que morreu aos 17 anos em 2022.

Ela foi encontrada morta em sua casa, em Londres, aos 56 anos. A morte foi causada por um quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma brônquica e infecção no trato respiratório inferior.

Nascida em Dublin em 1966, O’Connor gravou dez álbuns de estúdio. Além do sucesso que a projetou internacionalmente, “Nothing Compares 2 U”, ela ainda é a voz de canções como “The Emperor’s New Clothes”, “Sacrifice” e “The Last Day of Our Acquaintance”.

