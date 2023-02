Sob comando interino, Vitória pega Atlético mirando arrancada no Baianão

Em meio a uma crise técnica e troca de treinador, o Vitória entra em campo nesta quarta-feira (8) sob comando do interino Ricardo Amadeu para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, às 19h15, no Carneirão. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Baiano.

O Leão é o sétimo colocado do torneio, com sete pontos conquistados em seis jogos – um aproveitamento de apenas 39%. Está a um ponto apenas da zona de rebaixamento e a três de distância do G4.

Atual bicampeão baiano, o Carcará é um concorrente direto, em quinto lugar, com oito pontos – um a mais do que o Leão. Assim, se o Vitória derrotar o adversário, já sobe pelo menos uma casa na briga pela classificação às semifinais.

Um bom resultado no Carneirão é essencial para afastar a ameaça da eliminação precoce. O Vitória não avança ao mata-mata da competição há quatro anos consecutivos. No último jogo no Barradão, contra o Jacobinense, a torcida deu o tom: “Não é mole, não. Classificar é mais que obrigação”, entoaram os rubro-negros nas arquibancadas.

De quebra, uma vitória sobre o Atlético acabaria com outro jejum na temporada: como visitante. Em quatro partidas fora de casa este ano, a equipe perdeu três e empatou uma, com três gols marcados e oito sofridos.

Já anunciado oficialmente como substituto de João Burse, o técnico Léo Condé só estreará domingo (12), contra o Jacuipense. O interino Ricardo Amadeu comandou apenas um treino, na tarde de terça-feira (7). A atividade já teve a presença dos dois novos reforços, o meia Thiago Lopes e o volante Pedro Bicalho. Os dois estão regularizados, treinaram normalmente e estão à disposição. O primeiro, aliás, está cotado para ser um dos titulares diante do Atlético, no lugar de Osvaldo.

Uma provável escalação do Vitória tem: Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Gegê e Diego Torres; Dibble, Léo Gamalho e Thiago Lopes.

Briga pela classificação

Essa será a primeira das três ‘finais’ que o Vitória terá pela frente para acabar com o jejum no Campeonato Baiano. Os dois confrontos seguintes serão no Barradão: neste domingo (12), às 16h, contra Jacuipense; e no dia 26, no mesmo horário, contra o Barcelona de Ilhéus.

O retrospecto recente contra o Atlético de Alagoinhas é favorável ao Leão. As duas equipes se enfrentaram 16 vezes nos últimos 15 anos no Baianão, da edição de 2008 até a do ano passado. O Vitória se deu melhor nove vezes, contra apenas duas do Carcará. Outros cinco duelos terminaram em empate.

O Atlético não vence o confronto desde 2019. Naquele ano, Andrigo até abriu o placar para o Leão, no Barradão, mas João Neto marcou duas vezes e decretou a virada. No ano seguinte, o Vitória devolveu o placar em casa, com gols de Giovani Mário e Emílio (contra) – Reninha descontou.

Mesmo nas duas últimas edições, que tiveram o Carcará como campeão estadual, a equipe de Alagoinhas não bateu o Leão. Em 2021, mais um 2×1 a favor do rubro-negro: Hítalo e Soares fizeram os gols do Vitória, depois de Miller inaugurar o marcador no Carneirão. Já no ano passado, o confronto terminou em empate sem gols.

Últimos jogos entre Vitória e Atlético de Alagoinhas no Baianão:

2008

Vitória 0x0 Atlético de Alagoinhas (primeira fase)

Atlético-BA 1×2 Vitória (primeira fase)

2009

Vitória 3×0 Atlético de Alagoinhas (primeira fase)

3×0 Atlético de Alagoinhas (primeira fase) Atlético de Alagoinhas 3×2 Vitória (primeira fase)

3×2 Vitória (primeira fase) Atlético de Alagoinhas 1×2 Vitória (semifinal)

(semifinal) Vitória 3×1 Atlético de Alagoinhas (semifinal)

2010

Vitória 4×0 Atlético de Alagoinhas (segunda fase)

4×0 Atlético de Alagoinhas (segunda fase) Atlético de Alagoinhas 1×1 Vitória (segunda fase)

2011

Atlético de Alagoinhas 1×1 Vitória (primeira fase)

Vitória 3×1 Atlético de Alagoinhas (primeira fase)

2012

Atlético de Alagoinhas 0x0 Vitória (primeira fase)

Vitória 5×0 Atlético de Alagoinhas (primeira fase)

2019

Vitória 1×2 Atlético de Alagoinhas (primeira fase)

2020

Vitória 2×1 Atlético de Alagoinhas (primeira fase)

2021

Atlético de Alagoinhas 1×2 Vitória (primeira fase)

2022