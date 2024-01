Sob neblina, buscas por helicóptero encerram 4º dia sem encontrar nada

São Paulo – A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou, nesta quinta-feira (4/1), que encerrou o quarto dia de buscas pelo helicóptero que desapareceu na véspera do Ano-Novo em São Paulo sem encontrar qualquer vestígio da aeronave ou de um de seus quatro tripulantes.

A FAB divulgou que as buscas, iniciadas na madrugada de 1º/1, totalizam 32 horas de voo e que têm sido dificultadas pelas condições meteorológicas e pelo relevo montanhoso, o que propicia a formação de neblina na região.

O helicóptero viajava da capital paulista com destino à Ilhabela, no litoral norte, e sumiu do radar na região de São José dos Campos, na Serra do Mar. A FAB e a Polícia Militar (PM) concentram as buscas em uma área de cinco mil quilômetros.

Na quarta-feira (3/1), um corpo foi encontrado em Natividade da Serra no perímetro de busca das autoridades. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou, contudo, que “não há nenhum indício” de que o corpo encontrado esteja relacionado ao desaparecimento do helicóptero.

Estavam na aeronave o piloto Cassiano Teodoro, de 44 anos, e outros três passageiros: o empresário Raphael Torres, de 41 anos, Letícia Sakumoto, de 20 anos, e a mãe dela, Luciana Rodzewics, 45 anos. Nenhum deles foi localizado até o momento.

helicoptero-caiu-passageiros-piloto-sp (1)

Piloto Cassiano Tete Teodoro conduzia helicóptero que sumiu Reprodução

helicoptero-caiu-passageiros-piloto-sp

Letícia (e) e Luciana (d) estavam no helicóptero que sumiu em SP Reprodução

helicoptero-caiu-passageiros-piloto-sp (2)

Raphael Torres é amigo de Letícia Reprodução

helicóptero neblina 1_resized_compressed

Print de vídeo enviado por Letícia Ayumi a namorado Reprodução

mensagens_leticia_helicoptero_desaparecido (2)

Letícia enviou mensagens ao namorado citando pouso forçado de helicóptero antes de desaparecer Arquivo pessoal

mensagens_leticia_helicoptero_desaparecido (3)

Troca de mensagens entre Letícia e o namorado mostra imagens de pouso forçado de helicóptero antes de desaparecer Arquivo pessoal

mensagens_leticia_helicoptero_desaparecido (4)

Fotografia da vista do helicóptero que desapareceu mostra área de mata fechada e bastante neblina Arquivo pessoal

mensagens_leticia_helicoptero_desaparecido (1)

Outra foto enviada por Letícia mostra helicóptero pousado no chão Arquivo pessoal

Helicóptero enfrentava neblina Segundo mensagens de Letícia ao namorado, enviadas antes de perder o sinal, o helicóptero passava por uma área de neblina (veja no vídeo abaixo) e foi necessário fazer um pouso de emergência “no meio do mato”. A aeronave teria decolado novamente depois disso.

O helicóptero utilizado não possui licença para o serviço de táxi aéreo. O Ministério Público Federal (MPF-SP) recomendou, há mais de um ano, o fim da prestação de serviço das empresas proprietárias da aeronave por considerar que elas atuavam de forma clandestina.