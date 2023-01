Sob sol intenso, público enfrenta fila de 2 km para acompanhar posse de Lula

O público que chega para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília tem enfrentado um sol intenso, calor e uma fila de cerca de 2 km para passar pela revista obrigatória para acessar a Praça dos Três Poderes. Para reduzir a dificuldade, a polícia tenta separar homens e mulheres na revista. A posse de Lula acontece sob um forte esquema de segurança.

Há também longas filas para uso do banheiro e para pegar água. Para amenizar o calor o Corpo de Bombeiros tem jogado sobre o público jatos de água.

A Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal) disponibilizou dois carros com água e copos para quem acompanhar a posse de Lula na Praça dos Três Poderes. A estrutura, no entanto, não é suficiente para atender a todos. De acordo com o UOL, para ajudar os idosos ou pessoas com necessidades especiais, os próprios apoiadores organizam uma fila prioritária.

Caravanas com apoiadores de Lula têm chegado em Brasília desde a sexta-feira (30). A solenidade institucional está marcada para o final da tarde. A estimativa de público é de 300 mil pessoas.