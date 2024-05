Sobe para 107 o número de mortos no RS, que tem quase 165 mil desalojados

Subiu, na manhã desta quinta-feira (9) para 107 o número de mortos no Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas que alegaram muitas cidades do Estado. A informação foi divulgada pela Defesa Civil. Em todo o Estado já são 425 os municípios atingidos, afetando 1.476.170 pessoas. Os abrigos atendem 67.542 cidadãos, enquanto 164.583 pessoas estão desalojadas. A tragédia contabiliza até o momento 374 feridos. Seguem desaparecidas 136 pessoas.

O nível do Guaíba desceu 10 cm em 254 horas. O famoso lago de Porto Alegre segue com águas em 5,04 metros, ainda alagando parte da capital gaúcha. É o menor nível desde sábado, quando a marca foi de 5,30 metros. De acordo com o Centro Integrado de Coordenação de Serviço (Ceic) a altura para inundação é de 3 metros.