Sobe para 17 o número de mortes por causa das chuvas no ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), decretou, no sábado (23.mar.2024), situação de emergência em alguns municípios por conta das fortes chuvas Max Wender/ Casa Militar do ES

24.mar.2024 (domingo)



A Cepdec (Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil) do Espírito Santo confirmou 17 mortes por causa das chuvas –15 em Mimoso do Sul e duas em Apiacá.

A estimativa, segundo o último boletim extraordinário da Defesa Civil do Estado, divulgado às 11h deste domingo (24.mar.2024), é que 5.481 pessoas estejam desalojadas, além dos 255 desabrigados.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), decretou, no sábado (23.mar.2024), situação de emergência em alguns municípios por conta das fortes chuvas que atingiram a região sul do Estado desde a noite de 6ª feira (22.mar).

Segundo o decreto 501-S, publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado, a situação de emergência foi decretada nos municípios de:

Alegre; Alfredo Chaves; Apiacá; Atílio Vivacqua; Bom Jesus do Norte; Guaçuí; Jerônimo Monteiro; Mimoso do Sul; Muniz Freire; Muqui; Rio Novo do Sul; São José do Calçado; Vargem Alta. O nível da água está baixando, o que permite a chegada de ajuda a lugares antes inacessíveis. Em várias cidades houve deslizamentos, alagamentos e enxurradas.

Vídeos feitos por moradores das regiões atingidas mostram ruas cobertas de água, correntezas arrastando até 20 carros de passeio, gado isolado em alagamentos, pessoas sendo resgatadas em botes e moradores no telhado de casas esperando socorro. É possível ver a água se aproximando de telhados, ou seja, atingindo cerca de 3 metros de altura.

Com informações da Agência Brasil.