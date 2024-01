Sobe para quatro o número de mortes por dengue no Estado de São Paulo em 2024

O número de óbitos por dengue no Estado de São Paulo subiu para quatro, mostra o último balanço da Secretaria Estadual da Saúde (SES). As mortes moram registradas entre o dia 1º e 20 de janeiro, sendo duas no município de Pindamonhangaba, uma morte em Bebedouro e outra em Jacareí. Só no primeiro mês do ano, o Estado já registrou 10.728 caso de dengue, número superior aos índices que tinham sido registrado em 2023, cujo número total era de 8.466. Porém, quando se fala das mortes, o número é inferior, pois no ano passado nas três primeiras semanas tinham sido registradas oito mortes. Na última quinta-feira, 25, a prefeitura de São Paulo informou que vai ampliar a partir de 1º de fevereiro as ações de combate à dengue na capital. A gestão municipal aumentou o efetivo em seis vezes, passando de 2 mil para 12 mil o número de agentes em campo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp