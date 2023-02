Sobe para seis o número de mortos no Rio de Janeiro após temporal

As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nas últimas horas deixaram seis mortos. Até a noite de terça-feira, 7, haviam apenas duas vítimas, entre elas uma criança de 2 anos. Já nesta quarta-feira, 8, o número triplicou. Duas mortes ocorreram em Neves, São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O primeiro caso foi de um homem que foi encontrado morto em um valão. A vítima, ainda não identificada, foi levada pela correnteza. Além dele, Gisele Martins Bezerra, de 22 anos, morreu soterrada após a casa em que morava, no morro da Coruja, ser atingida por um deslizamento de terra. Já em Niterói uma mulher morreu depois de ser eletrocutada. Karla Santos foi socorrida ao Hospital de Clínicas do Ingá, mas não resistiu a descarga elétrica e morreu. No morro Santo Amaro, no Catete, localizado na Zona Sul do Rio, o idoso José Diniz, de 82 anos, também morreu soterrado após um deslizamento de terra e pedras. Em relação as vítimas de terça-feira, uma delas era Ayla Sophia, de 2 anos. A casa em que estava, na comunidade Chácara do Céu, na Tijuca, Zona Norte do Rio, desabou depois de ser atingida por um deslizamento de terra. Em Saquarema, na Região dos Lagos, Aroldo Alves Júnior, de 26 anos, morreu ao ser atingido por um raio, quando trabalhava na lage de uma casa.

