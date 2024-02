Solteira, Anajú Dorigon comemora ida à semana de moda e abre o coração

Anajú Dorigon está na Semana de Moda de Milão, na Itália, convidada por algumas marcas. A atriz também busca novas inspirações para a sua grife de alfaiataria Tresseisoito. Conhecida do grande público por interpretar a protagonista Jade, de Malhação Sonhos, o que pouca gente sabe é que a artista tem uma longa história com a moda.

Anajú trabalhou anos como modelo e desfilou ano passado na São Paulo Fashion Week. Além disso, a atriz foi Miss Teen Universe em 2011. Para ela, estar presente em uma das principais capitais da moda do mundo é um privilégio.

“Como atriz, estar nas semanas de moda é abrir-se a tudo o que compõe as histórias contadas pelas maisons, é ver o estímulo criativo em movimento”, declarou ela à coluna Fábia Oliveira.

Ela completou: “Do ponto de vista artístico, ver em primeira mão as criações e a elaboração de exibição destas é muito inspirador. Cada elemento presente no desfile, da estrutura ao storytelling da coleção é uma excelente forma de assistir maneiras diferentes de se contar uma história”.

Para Anajú Dorigon, assistir, em primeira mão, as tendências e histórias trazidas pelos fashion shows é ver o surgimento de novos comportamentos e posicionamentos.

“A moda é statement, através dela traduz-se, questiona-se, redireciona-se, critica-se. É uma das muitas formas de manifestação da arte, que me encantam e me inspiram”, disse ela.

Para 2024, Anajú Dorigon tem alguns projetos em vista e já em desenvolvimento, tanto no audiovisual quanto em sua carreira como empresária. Após rumores de romance com o lutador e ex-BBB Cara de Sapato, a atriz também inicia o ano solteira, mas não descarta a possibilidade de viver um novo amor.

“[Coração está] Feliz e batendo muito forte para os meus novos desafios e projetos deste ano! Sou romântica incurável haha tenho sonho de construir a minha família, casar… mas coloco meu amor próprio em primeiro lugar. Acredito que o senso de realização profissional tem uma enorme influência em sentir-se bem consigo e, portanto, aberta à relações maduras e plenas”, entregou ela.

Questionada se a exposição atrapalha as relações, Anajú foi direta: “Entendo que a exposição, de certa forma, vem junto com o meu trabalho. Sempre fui discreta em relação à minha vida pessoal e assim pretendo continuar sendo. Não acho acho que a exposição em si seja um fator decisivo em qualquer tipo de relação. Acredito que o que atrapalha são fake news e mentiras. Isso, realmente, não é para mim, sabe? Aprendi a lidar, mas opto por me afastar de situações que possam proporcionar esse tipo de incômodo. Meu grande foco sempre foi e sempre será a minha carreira, meu trabalho e meu ofício”.

Sobre conciliar a vida agitada e o amor, a atriz garantiu que é possível. “Pessoalmente, acho que quando se trata de relações amorosas o que realmente importa é estar disponível e disposta à fazer funcionar. Nem sempre é fácil pelo agito e volatilidade dos projetos, mas quando existe sintonia é possível fazer acontecer e ser feliz”, disparou.