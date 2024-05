Jojo Todynho se revolta com tragédia no RS e cobra posição de Lula

Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Jojo Todynho – Metrópoles – Foto: ReproduçãoJojo Todynho usou as redes sociais nesta quinta-feira (9/5) para cobrar as autoridades sobre a tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Revoltada, a vencedora de A Fazenda cobrou ações do poder público e elogiou a mobilização dos brasileiros em torno dos gaúchos.

“Vim aqui como ser humano convocar as autoridades, presidente da República, políticos e governantes para botar a cara e a mão na massa pelo Rio Grande do Sul. O povo brasileiro já está mobilizado, mas cadê o poder público?”, questionou.

Jojo ainda reclamou do caos que se instaurou no Rio Grande do Sul, citando crimes que vêm acontecendo nas cidades afetadas pelas enchentes.

“Estão saqueando, abusando sexualmente de mulheres e crianças, a coisa está fora de controle. O povo brasileiro está dando uma lição de solidariedade, mas cadê o poder público?”, disse.

Veja o vídeo:

