Solteira, Key sai com Arthur Aguiar, Gabi Martins e Lucas Guimarães

Recém-solteira desde que Gustavo Cowboy decidiu pôr um fim ao namoro, Key Alves aproveitou a noite passada ao lado de Arthur Aguiar, Gabi Martins e Lucas Guimarães.

A web reagiu ao ver o grupo, ainda mais pela junção de Key e Arthur, que segundo boatos, está solteiro novamente.



Após sumiço, Key Alves surge com novo visual

Arthur Aguiar

Arthur AguiarLucas Ramos/ Brazil News

Gabi-Martins-Gkay-Porchat

Gabi Martins sai em defesa de Gkay após piada de Fábio PorchatReprodução/Instagram

Lucas Guimarães é um influenciador casado com Carlinhos Maia

Lucas Guimarães é um influenciador casado com Carlinhos Maia

Gustavo e Key Alves

Gustavo e Key Alves terminaram o namoro após dois meses juntosReprodução/TV Globo

Enquanto alguns julgaram o encontro como um “rolê aleatório”, outros torceram ou foram contra um possível casal que possa surgir entre os dois. Cabe ressaltar que esses foram apenas comentários de internautas.

No início desta semana, a coluna LeoDias revelou com exclusividade que o namoro de Key Alves e Gustavo, que teve início no BBB23, chegou ao fim. Em um relato aberto, a atleta disse que o ex não teve consideração por ela e que o término não foi amigável.

