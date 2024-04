Bolsonaro estaria em Israel no ataque do Irã se portasse passaporte

Alan Santos/PR

1 de 1 Gabinete do Primeiro-Ministro de Israel – Foto: Alan Santos/PRO ex-presidente Jair Bolsonaro estaria em Israel neste sábado (13/4), caso o ministro do STF Alexandre de Moraes tivesse autorizado a devolução do passaporte dele.

A viagem de Bolsonaro coincidiria com o ataque do Irã, que lançou uma série de drones militares em direção a Israel neste sábado, segundo agências internacionais.

O ex-presidente brasileiro está sem passaporte desde o início de fevereiro deste ano, quando Moraes mandou Bolsonaro entregar seu documento à Policia Federal.

Bolsonaro chegou a pedir duas vezes o passaporte de volta, para viajar a Israel a convite do primeiro-ministro daquele país, Benjamim Netanyahu, mas Moraes negou os dois pedidos.

