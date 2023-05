Sony retira ‘Lovezinho’ do ar após falta de acordo com Nelly Furtado

Hit do Carnaval de 2023, “Lovezinho” foi retirada do ar após o acordo de direitos autorais não ter sido formalizado. A informação da remoção da música nas plataformas de streaming foi confirmada por José Diamantino, diretor jurídico da Sony no Brasil, ao portal G1.

Alcançando o sucesso durante o Carnaval deste ano após vídeo de Xurrasco viralizar nas redes sociais, “Lovezinho” é uma produção dos brasileiros WK no Beat e DJ Neeh, com vocais da cantora carioca Treyce.

Misturando ritmos de swingueira e arrocha, a música dos brasileiros traz no refrão trechos de “Say it right”, da cantora luso-canadiana Nelly Furtado. Parceria com o rapper e produtor Timbaland, “Say it Right” foi lançada em 2006 e tornou-se um dos principais hits da época.

Em fevereiro deste ano, a Sony, gravadora que administra os direitos autorais de Nelly Furtado, notificou os produtores brasileiros solicitando uma divisão dos benefícios. Na época, o produtor WK disse, ao podcast do G1, que estava disposto a ceder 20% da composição aos autores da canção original.

Após meses sem um acordo definitivo, a Sony solicitou a remoção de “Lovezinho” das plataformas de distribuição. “Como sentimos que o tempo estava passando sem que houvesse uma conversa séria, as editoras da obra original fizeram a derrubada com o auxílio das plataformas”, afirmou José Diamantino.