“Sou quenga”: veja 7 vezes que Key Alves falou de sexo no BBB23

Ame ou odeie, Key Alves dá o que falar no BBB23, principalmente quando o assunto é sexo. A sister, que tem uma conta no OnlyFans e se envolveu com Gustavo Cowboy na casa mais vigiada do Brasil, não tem papas na língua para falar sobre fetiches e intimidades.

Desde pedidos quentes para o crush de confinamento até revelações sobre taras inusitadas, a jogadora de vôlei tem o sexo e a sexualidade como pauta frequente.

Quer relembrar algumas vezes que Key falou de sexo? Confira:

Fetiche em pé e chuléEm um momento em que ela e Gustavo estavam massageando os pés um do outro, Key confessou que tem fetiche por pé e chulé. “Eu tenho chulé, sabia? Meu cheirinho de chulé é uma delícia”, declarou Key Alves. “É, deve ser”, respondeu Gustavo. “Eu tenho tara, sabia? Eu tenho tara por chulé e por pé”, afirmou.

Gustavo se mostrou chocado com a informação, mas a sister insistiu: “É um chulézinho tão gostoso, azedinho (…) O meu cheiro de chulé não é ruim. Larga de ser tonto, você vai amar cheirar o meu chulé”, disparou.

Sexo analDurante um papo sobre sexo na cozinha da casa, a jogadora afirmou que nunca havia feito sexo anal. “Eu nunca dei o c*. Não dou meu c* de jeito nenhum”, garantiu. Diante da informação, Cowboy respondeu que iria conquistar a sister para que eles fizessem anal.

“Uma vez eu tomei duas garrafas de vinho e aí começou só passar a lambidinha, o dedinho e eu: ‘Eita, eu tô gostando dessa porr*. Melhor eu parar porque senão vou dar o c*”, contou.

“Vontade de dar o c*”Pouco depois de afirmar nunca ter feito sexo anal, durante a comemoração da segunda liderança de Gustavo, Key deixou escapar que estava começando a repensar o assunto.

Após Fred Nicácio afirmar que a jogadora de vôlei era “fraca para bebida”, a sister confirmou e revelou o motivo de ter parado de beber mais cedo: “É, porque eu já tô querendo dar o c*”.

Pa* velhoEm uma conversa bem-humorada com os amigos, Key admitiu que sempre gostou de homens mais velhos. Ela, inclusive, se intitula de cupinzeira. “Sabe o que eu sou? Cupinzeira. Adoro pa* velho”, brincou.

“Quero leitinho”Durante a pegação com Gustavo no quarto do líder, Key foi bem direta ao pedir algo bem quente para o crush. “Quero leitinho”, disse, entre beijos. “Então, vamos lá embaixo que eu vou fazer”, disse Gustavo, desconversando. “Não é esse leite”, respondeu Key, deixando bem claro o que queria.

“Sou sua p*tinha”Certo dia, enquanto trocava amassos com o Cowboy embaixo das cobertas, o microfone de Key deixou escapar um momento de dirty talking do casal. “Sou sua p*tinha. Se você quiser sou sua p*ta”, disse a jogadora de vôlei.

Beijo gregoA última pérola de Key sobre sexo aconteceu durante a festa da líder Bruna Griphao, que teve como tema a Grécia, em homenagem a ascendência da atriz. Durante a montação para a festa, Gabriel perguntou, em tom de brincadeira: “Será que rola beijo grego?”. Prontamente, a sister respondeu: “Ai que saudade de um beijo grego, gente. Vocês não estão?”.