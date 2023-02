BBB23: o que é polidactilia, condição do dedo extra de Marvvila

A cantora Marvvila, participante do BBB23, revelou em uma conversa com outro brother que nasceu com polidactilia, uma condição caracterizada pela presença de um ou mais dedos extras, seja nas mãos ou nos pés.

Marvvila explicou que existe um componente genético forte em sua família, e muitos parentes também possuem dedos a mais. A cantora contou que o seu dedo extra nasceu nas mãos, ao lado do mindinho. Ela chegou a procurar um dermatologista para removê-lo antes de ser confinada, mas o médico não o retirou por completo.

Entenda o que é polidactiliaA polidactilia, também chamada de dedo extranumérico, é uma malformação congênita caracterizada pela presença de seis dedos ou mais, seja nos pés ou nas mãos. Esses dedos extras podem ser totalmente formados, com ossos e articulações, mas também podem ser constituídos apenas de pele — nesses casos, são pequenos e não funcionais.

A anomalia costuma ser descoberta ainda na gestação, por meio de ultrassom. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, a formação do dedo extra no feto normalmente começa no primeiro trimestre de gestação.

Na maioria das situações, a condição é genética e denominada autossômica dominante, ou seja, é repassada para todas as gerações da família. Mas, apesar de todos os parentes terem o gene, nem todos nascem com os dedos a mais.

Nos casos que não são herdados de familiares, a polidactilia pode ser decorrente de algumas síndromes, como a de Bardet-Biedl (distúrbio complexo que afeta diversas partes do corpo, inclusive causando a degeneração da retina) e a síndrome de Greig (doença rara que causa múltiplas anomalias congênitas). Por isso, é importante investigar as causas da condição logo após a sua identificação.

TratamentoO tratamento indicado para a polidactilia é a remoção do dedo extra. Em alguns casos, a cirurgia pode ser acompanhada da reconstrução das articulações, músculos e ligamentos para evitar que os dedos originais mudem de posição ao longo do tempo.

No entanto, é importante ressaltar que a condição não traz riscos sérios à vida do paciente, mas pode gerar danos psicológicos causados pelo bullying.

