SSP destaca redução em lesões, roubos e furtos nos dois primeiros dias de folia

Cinco pessoas foram autuadas em flagrante e seis presas por mandado, nessa sexta-feira (17) – 2º dia de Carnaval -, após serem reconhecidas pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP). Neste Carnaval, também houve redução de 77,3% no número de lesões corporais em relação ao mesmo dia de 2020 – de 22 casos para cinco em 2023 – e redução do número de furtos de 54%. Em relação aos roubos, a redução foi de 33,3%, com queda de 11 casos. Os dados foram apresentados pela SSP.

Já no primeiro dia da festa, as forças de segurança registraram redução de mais de 55% dos crimes contra o patrimônio (furtos e roubos) e de 84% das lesões corporais. Foi registrada uma lesão corporal leve na quinta-feira (16), contra 13 registradas no primeiro dia da folia em 2020.

Nos roubos houve uma queda de 22,2%, com contabilidade de quatro casos a menos que no mesmo dia do último Carnaval. Os furtos também apresentaram tendência de queda, com -59,2% (menos 106 furtos). Nos dois dias de festa, também foram registrados cinco casos de Lei Maria da Penha e um de discriminação.

O titular da SSP, Marcelo Werner, destacou que os portais evitaram a entrada de mais de 80 objetos que poderiam ser utilizados como armas das áreas da festa e uma arma de fogo. Durante reunião no Quartel dos Aflitos neste sábado (18), algumas das ferramentas e armas foram apresentadas, entre elas facas, peixeiras e chaves de fenda. Ele também ressaltou o uso do novo rádio, conhecido por LTE – um aparelho semelhante a um celular, por onde são enviadas imagens em tempo real dos foragidos.

“Ao todo, 14 pessoas foram localizadas por causa de uma ação integrada que conta com tecnologia, portais de acesso, câmeras que estão espalhadas no circuito, e também o uso do novo rádio, o LTE, que é uma tecnologia que consegue de imediato fazer o acionamento da guarnição policial que está mais próxima do suspeito. Eles recebem não só um alerta, mas a foto da pessoa e fica mais fácil de localizar no circuito”, explicou o secretário da SSP.

Reconhecimento facial

O Sistema de Reconhecimento Facial localizou, em apenas um dia, seis criminosos foragidos da Justiça dentro de circuitos do Carnaval de Salvador – um recorde. Na sexta-feira (17), quatro assaltantes, um homicida e um estuprador foram capturados na Barra e no Centro Histórico. Um suspeito procurado por homicídio, outro pela prática de assaltos e um investigado por abuso sexual foram presos no circuito Dodô, por equipes da 11ª CIPM (Barra), após acionamentos do Centro Integrado de Comunicações (Cicom).

Alertas de semelhança acima de 90% foram gerados pelo sistema e, com a utilização do LTE, as patrulhas chegaram mais rapidamente nos criminosos.

A Segurança Pública também trabalha em conjunto com outros órgãos de defesa e proteção durante o Carnaval. Na reunião de avaliação estavam presentes representantes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defensoria Pública, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDS), Detran, entre outras instituições.

Atendimentos

Já o Corpo de Bombeiros realizou 95 atendimentos pré-hospitalares na quinta-feira (16), primeiro dia de folia, o que representa um aumento de mais de 92% em relação ao último Carnaval. Também foram executadas 124 ações preventivas na mesma noite. Já na sexta-feira (17), foram 90 ocorrências de atendimentos pré-hospitalares.

