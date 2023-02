Starbucks cobra R$ 20 mil por dois cafés e casal é obrigado a cancelar viagem

Dois cafézinhos do Starbucks, que geralmente custariam em torno de R$ 50, saíram a quase R$ 20 mil para um casal do estado de Oklahoma, nos EUA. A cobrança equivocada deixou os dois com problemas no banco a ponto de se verem obrigados a cancelar uma viagem em família para a Tailândia.

O caso aconteceu no dia 7 de janeiro, quando Jesse O’Dell e sua esposa foram até uma unidade da franquia na cidade de Tulsa e pediram um “Americano gelado” e um um frappucino de caramelo, como costumavam fazer.

As bebidas custariam em torno de US$ 10 (cerca de R$ 50). No entanto, a cafeteria cobrou por engano US$ 4.456 (mais de R$ 20 mil) pelo pedido.

O’Dell não prestou atenção ao valor mostrado no visor e pagou a conta. Eles só descobriram o rombo horas depois, quando a esposa, Deedee, teve o cartão recusado enquanto tentava fazer uma compra no shopping.

Em entrevista a WNEM, o casal disse que imediatamente entrou em contato com o Starbucks, que lhes enviou cheques para compensar o dinheiro cobrado. No entanto, os cheques retornaram.

“Entramos em contato com a linha de atendimento ao cliente provavelmente 30 a 40 vezes naquele dia”, afirmou Jesse. Segundo ele, o casal precisou cancelar a viagem que faria com os quatro filhos, pois não tinha dinheiro no momento devido ao erro.

Um porta-voz da empresa disse ao Post que os primeiros cheques retornaram devido a um erro de digitação e que novos já foram enviados e descontados.

Além disso, o representante culpou o casal pela salgada cobrança, afirmando que O’Dell incluiu uma enorme gorjeta ao fazer o pedido.

O homem negou a acusação e declarou que foi informado por um gerente local que o erro tinha ocorrido devido a um problema na rede do estabelecimento.

“Eu sei apertar botões. Eu não apertei aquele botão”, disse O’Dell. “Se não foi o barista, então é definitivamente a sua rede, o que é um grande problema.”