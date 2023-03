Starbucks inaugura primeira loja do Nordeste em Salvador

Sabe aquele cafezinho para acordar, para manter o ânimo no meio da manhã, ajudar na digestão depois do almoço, o que ajuda a manter uma conversa, o que esquenta o coração durante o dia? À partir dessa segunda-feira, 06 de março, a experiência de degustar essa bebida ganhará outro patamar com a inauguração da primeira Starbucks do Nordeste. A loja da cafeteria americana, que é uma queridinha pelos amantes da bebida e daqueles que não perdem um close nas redes sociais, funcionará no L3 do Shopping da Bahia.

No cardápio da loja serão disponibilizados produtos pensados para agradar o consumidor brasileiro, a exemplo do pão de queijo e a coxinha de frango (Foto: Divulgação)

Com 240 metros quadrados, a loja tem capacidade para receber 75 pessoas de uma única vez e oferecerá aos clientes, além do Starbucks Brasil Blend – café exclusivo feito com grãos 100% brasileiros das regiões de Minas Gerais, São Paulo e Bahia – lanches pensados para os consumidores brasileiros, como o Starbucks Brigadeiro Frappuccino®, Pão de Queijo (nas versões tradicional e sete grãos), coxinha de frango e uma torrada feita com baguete, inspirada no pão na chapa.

Durante a apresentação da loja, realizada na tarde desse domingo, 05, os representantes da “marca da sereia” anunciaram a abertura de uma segunda loja em Salvador. Dessa vez no Shopping Barra, com previsão de inauguração ainda no primeiro semestre desse ano. A empresa também manterá os planos de expansão na região no Nordeste, com lojas em Recife e Fortaleza.

Presença local

Segundo a diretora geral da Starbucks no Brasil, Claudia Malaguerra, a perspectiva da marca é ampliar a presença em ambientes da capital baiana, além dos centros comerciais e da capital. “Estamos muito entusiasmados com a abertura da primeira loja da Starbucks na Bahia, um estado tão rico culturalmente e uma importante região fornecedora de café para a Starbucks. É uma honra trazer a Starbucks para Salvador e reafirmar nossa missão de inspirar e nutrir o espírito humano, uma pessoa, uma xícara e uma comunidade de cada vez”, afirmou.

Mas nem só de comidas e bebidas artesanais com café preparadas por baristas vive a Starbucks e, na Bahia, a chegada da marca vem acompanhada também da proposta de atuar na formação e capacitação de jovens interessadas em se formarem nos cursos de garçom e barista. Para tanto, a empresa estabeleceu parceria com o Senac e a Associação Pracatum Ação Social.

Inicialmente, a parceria formará 20 jovens e adultos da comunidade do Candeal que buscam inserção no mercado de trabalho. Após a formação, eles serão encaminhados às vagas disponíveis nas lojas da Starbucks na cidade. Caso a pessoa não seja contratada imediatamente, seu cadastro ficará disponível no banco de oportunidades da Starbucks Brasil e do Senac Bahia.

As lojas baianas também adotaram uma novidade na vestimenta dos parceiros que tenham cabelos afro: um turbante-touca, desenhado e produzido pela marca do Candeal, a Negra Lú(@negralu21). O gerente de Marketing da Starbucks Brasil, Sedemir de Oliveira Jr ressaltou que a perspectiva é gerar negócios e oportunidade na região, transformando vidas.

No uniforme local, foi desenvolvido um turbante-touca que respeita a diversidade dos cabelos afro. A peça foi pensada e produzida por uma marca local (Foto: Carmen Vasconcelos)

Oportunidades

“ No total, pretendemos gerar 60 empregos diretos com as duas lojas em Salvador. Reconhecemos que o emprego não é só a oportunidade de um indivíduo, mas também gera impacto para as famílias e isso é muito importante para nós”, destacou Sedemir.

Para oferecer ainda mais apoio aos partners (como são chamados os colaboradores), a Starbucks Brasil levará para a Bahia o projeto “Eu Sou”, que oferece apoio legal e psicológico a partners trans e travestis para retificarem seus nomes e gêneros em suas certidões de nascimento. Desde o seu início, em 2020, o projeto já transformou a vida de mais de 100 pessoas no Brasil, apoiando colaboradores das lojas, escritórios corporativos e outros negócios operados pela SouthRock no Brasil, além de membros de ONGs parceiras. A edição de 2023 registrou recorde de partners inscritos, dos estados brasileiros em que a Starbucks está presente atualmente.

Vale ressaltar que os clientes também terão acesso ao programa de fidelidade Starbucks Rewards™, que oferece benefícios exclusivos para seus membros. Fazendo parte do programa, a cada R$3,50 gastos, o cliente receberá uma estrela para juntar e trocar por itens da loja. Todos os pedidos da loja, incluindo customizações de bebidas, podem ser feitos pelo app da Starbucks Brasil.