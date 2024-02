STF já vê base para denunciar Bolsonaro, Heleno e Braga Netto

Vinícius Schmidt; Igo Estrela; Hugo Barreto/Metrópoles

1 de 1 O ex-presidente Jair Bolsonaro e os ex-ministros Augusto Heleno e Walter Braga Netto – Foto: Vinícius Schmidt; Igo Estrela; Hugo Barreto/Metrópoles Depois da Operação Tempus Veritatis, ministros do STF avaliam que já existem provas para denunciar Jair Bolsonaro e os ex-ministros Walter Braga Netto e Augusto Heleno.

Ponderando que, evidentemente, uma decisão a esse respeito cabe ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, os ministros avaliam que a operação da quinta-feira (8/2) foi um ponto de virada, sem retorno. Ou seja, se não havia provas robustas para atrelar Bolsonaro ao 8 de Janeiro, agora elas estão aí.

O entendimento na Corte é que os elementos obtidos pela Polícia Federal antes da ação, como o vídeo da reunião ministerial em que o golpismo foi tratado abertamente, e as provas reunidas em buscas e apreensões contra ex-ministros, na quinta, convergirão para os atos golpistas em Brasília.

Assim, devem entrar no mesmo pacote a infiltração e o uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no contexto eleitoral de 2022 e a disseminação de notícias falsas para desacreditar as urnas eletrônicas, frentes em que, segundo a investigação, o núcleo duro de Bolsonaro cometeu crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e associação criminosa.

Os ministros ouvidos ressaltam que a bola está com Paulo Gonet.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Guilherme Amado e receber notificações em tempo real?