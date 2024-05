Respeite o resultado das urnas, diz Castro a Freixo após absolvição

Presidente da Embratur é autor da ação que pedia a cassação do mandato do governador do RJ por abuso de poder na eleição de 2022

“A democracia hoje é a grande vitoriosa”, disse Cláudio Castro (foto) sobre a decisão do TRE-RJ Sérgio Lima/Poder360 – 4.out.2022

PODER360 23.mai.2024 (quinta-feira) – 23h55



O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou em seu perfil no X (ex-Twitter) nesta 5ª feira (23.mai.2024) que a decisão do TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) de manter o seu mandato “respeitou o voto livre e soberano de mais de 4,8 milhões de eleitores”.

“Respeite o resultado das urnas e a vontade do nosso povo”, disse a Marcelo Freixo, autor da ação contra ele e o seu principal adversário na eleição. O 2º colocado na disputa pelo governo do Estado é o atual presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

“A democracia hoje é a grande vitoriosa”, completou Castro.

TRE-RJ ABSOLVE CASTRO A manutenção do mandato de Castro pelo TRE-RJ foi decidida por 4 votos a 3.

Os juízes entenderam que não houve abuso de poder político-econômico e irregularidades em relação às folhas de pagamento da Fundação Ceperj (Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro) e da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) em 2022 que sustentem uma condenação no âmbito eleitoral.

O tribunal absolveu também o vice-governador do Estado, Thiago Pampolha (MDB), e o presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), deputado estadual Rodrigo Bacellar (PL).