STF: Moraes vota pela condenação de mais 29 réus pelos atos de 8/1

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou, na madrugada desta sexta-feira (15/12), pela condenação de mais 29 réus acusados de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, que culminaram na depredação e invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília. Ele é o relator dos processos.

Os julgamentos das ações iniciou à meia-noite desta sexta e vão até 5 de fevereiro, quando os casos podem ser concluídos, se não houver pedido de vista ou destaque de nenhum dos ministros. O longo período de análise ocorre devido ao recesso do Judiciário no fim do ano.

É a sétima leva de julgamentos dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O STF condenou, até o momento, 30 réus, com penas que variam de 3 a 17 anos de prisão.

Caso condenados, os réus terão de pagar indenização, a título de danos morais coletivos, no valor mínimo de R$ 30 milhões. A quantia será quitada de forma solidária com todos os condenados pelos atos antidemocráticos.

Os réus foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; associação criminosa armada; dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Conheça os réus:

Carlos Antonio Silva;

Carlos Eduardo Bon Caetano da Silva;

Claudinei Pego Da Silva;

Cleodon Oliveira Costa;

Dirce Rogerio;

Edilson Pereira da Silva;

Eric Prates Kobayashi;

Francisca Hildete Ferreira;

Igilso Manoel de Lima;

Ilson Cesar Almeida De Oliveira;

Ivanes Lamperti;

Jaqueline Konrad;

Jesse Lane Pereira Leite;

Joanita de Almeida;

Jose Carlos Galanti;

Josias Carneiro de Almeida;

Josiel Gomes de Macedo;

Josilaine Cristina Santana;

Josino Alves de Castro;

Maria Cristina Arellaro;

Matheus Dias Brasil;

Matheus Fernandes Bomfim;

Nelson Ferreira da Costa;

Paulo Cesar Rodrigues de Melo;

Sandra Maria Menezes Chaves;

Sergio Amaral Resende;

Sipriano Alves de Oliveira;

Valeria Gomes Martins Villela Bonillo;

Ygor Soares da Rocha.