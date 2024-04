Suspeito de ajudar fugitivos de Mossoró é preso em pousada de Fortaleza

A Polícia Federal divulgou que mais um suspeito de ajudar os dois homens na fuga da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi preso no Ceará. O homem foi localizado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco) em uma pousada na Praia do Futuro, em Fortaleza, na última segunda-feira (1º). O local fica a cerca de 230 quilômetros de Mossoró, no Rio Grande do Norte. As buscas por Deibson Cabral Nascimento, conhecido como ‘Tatu’, e Rogério da Silva Mendonça, o ‘Martelo’, que envolvem forças federais e estaduais do Rio Grande do Norte e do Ceará, já chegam a 48 dias, nesta terça-feira (2). Mais de 600 agentes de segurança, entre policiais militares, civis, federais, penais e rodoviários federais, além da Força Nacional, foram empregados na operação para recapturar os primeiros fugitivos da história do Sistema Penitenciário Federal.

Segundo a PF, a Ficco cumpriu um mandado de prisão preventiva pelo crime de integrar organização criminosa contra o homem de 25 anos, que estava em uma pousada na Praia do Futuro, em Fortaleza.