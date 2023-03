Suspeito de assassinatos em série de moradores de rua em Feira é preso

O homem, de 51 anos, é suspeito de ser o autor de vários homicídios contra pessoas que viviam em situação de rua, em Feira de Santana. Ele foi preso na madrugada desta sexta-feira (3).

As mortes ocorreram no último dia 24 de fevereiro, no bairro Serraria Brasil. Na delegacia, conforme a Polícia Civil, o homem, que é vigilante, negou que tenha ligação com outras duas mortes registradas em Feira nas últimas semanas.

O suspeito foi localizado enquanto fazia uma vigilância no mesmo bairro onde ocorreu o crime, segundo informações do site Acorda Cidade. Devido à falta de flagrante e mandado de prisão, o vigilante foi ouvido e liberado em seguida. As investigações vão continuar.

Relembre o caso

No último mês de fevereiro, três homens em situação de rua foram assassinados enquanto dormiam. O primeiro assassinato ocorreu no dia 8 de fevereiro, na Avenida Santo Antônio, no bairro Capuchinhos. Nove dias depois, em 17 de fevereiro, a segunda vítima foi morta na Rua Cristóvão Barreto, no bairro Serraria Brasil. Na mesma rua, a terceira vítima foi assassinada no dia 24 de fevereiro.