Bebê é abandonada ainda com cordão umbilical na Bahia

Um bebê recém-nascido ainda com o cordão umbilical foi resgatado por bombeiros do 8° GBM, em Jequié, na sexta-feira (3). O bebê foi deixado na sexta-feira (3), no bairro São Judas Tadeu.

Ao serem acionados, os bombeiros, que estavam acompanhados por policiais militares, perceberam que o recém-nascido era uma menina e ainda estava com o cordão umbilical clampeado. Os bombeiros avaliaram a neném e perceberam que estava com os sinais vitais mantidos.

Logo após o resgate, a menina foi levada para o Hospital Santa Casa em Jequié, para receber atendimento especializado.

Caso perceba algum recém-nascido ou criança sem a companhia de um responsável, o corpo de bombeiros pode ser acionado através da central 193.