Suspeito de atirar contra rapaz em lanchonete movimentada é preso em MT

Um jovem suspeito de atirar contra um rapaz em uma lanchonete movimentada de Porto dos Gaúchos, em Mato Grosso, foi preso neste quarta-feira, 19. O suspeito de 23 anos não teve a identidade revelada pela Polícia Civil. Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou o momento em que jovem entra no local e atira contra a vítima, que estava sentado ao lado de uma jovem. O estabelecimento estava bastante movimentado, inclusive, com presença de crianças, uma delas de colo. Após atirar contra o rapaz, o suspeito fugiu. A vítima consegue se levantar e é socorrido por testemunhas. Ele foi levado ao Hospital de Juara. O caso ocorreu no último sábado, 15. De acordo com a Polícia Civil, ele chegou a se apresentar na delegacia nesta terça-feira, 18, e confessou o crime. A corporação informou que a prisão não foi efetuada, pois no momento ele não estava em situação de flagrante. O suspeito não entregou a arma utilizada no crime. A polícia representou pelo mandado de prisão preventiva do suspeito que foi deferido pela Justiça e cumprido nesta quarta-feira, 19. O jovem responderá por tentativa de homicídio. Como a identidade não foi revelada pela corporação, a Jovem Pan não conseguiu localizar a defesa do suspeito. O espaço está aberto para manifestação.

