Suspeito de estuprar e matar aluna da UFPI é preso

O homem suspeito de estuprar e matar a estudante de jornalismo Janaira da Silva Bezerra, foi preso em flagrante no sábado (28) e ficará detido por tempo indeterminado. Thiago Mayson Barbosa, de 29 anos, é estudante do mestrado de matemática da Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Ele foi ouvido em audiência de custódia neste domingo (29). No laudo do Instituto de Medicina Legal (IML), Janaira sofreu violência sexual. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) afirmou que houve estupro por parte de Thiago.

Segundo o UOL, que teve acesso ao laudo, a causa da morte foi “trauma raquimedular [lesão na medula] por ação contundente”, ou seja, a lesão pode ter ocorrido devido a pancada que teria torcido ou traumatizado a coluna de Janaina.

Haydée Lima de Castelo Branco, juíza do caso, alegou que a vítima passou as últimas horas com Thiago. Chegou já sem vida ao Hospital do Bairro Primavera e com suspeita de violência, “apresentando lesões no rosto e nos olhos e sangue nas partes íntimas, sendo levada pelo próprio custodiado [à unidade de saúde]. (…) Há provas suficientes da materialidade e, ainda, fortes indícios da autoria do fato.

A universidade se manifestou alegando que o evento não estava autorizado para ocorrer e que vai instaurar um processo administrativo para apurar os fatos ocorridos. “Todas as providências para colaborar com as investigações das autoridades policiais, como o isolamento da referida área do campus e boletim de ocorrência foram adotadas pela UFPI”, diz um trecho da nota.