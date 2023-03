Suspeito de homicídio foragido de SP é preso na Bahia

Um homem foragido da Justiça de Campinas, município do interior de São Paulo, pelo crime de homicídio, foi capturado por equipes da 24ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Miguel Calmon, no Centro-Norte da Bahia, no domingo (19).

De acordo com a PM, os militares patrulhavam na localidade, após receberem denúncias sobre a presença do foragido. Não há informações sobre o tempo em que o homem esteve foragido ou mais detalhes sobre o crime de que é suspeito. “Encontramos ele sem documentação. Buscamos identificá-lo e depois fizemos a apresentação na Delegacia Territorial (DT) de Jacobina”, esclareceu o tenente-coronel Reinaldo Fernandes, comandante da 24ª CIPM. Na delegacia, o homem teve o mandado cumprindo e segue à disposição da Justiça, como contou a delegada Ana Angélica Oliveira. “Outras passagens pela polícia também foram constatadas, após a apresentação do criminoso, que permanece custodiado”, finalizou a policial civil.