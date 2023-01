Suspeito de participar de roubo a banco é preso em Vitória da Conquista

Um homem investigado pelo furto do cofre de uma agência bancária em Vitória da Conquista, em 2022, foi preso na segunda-feira (16) por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Segundo a Polícia Civil, os bandidos arrombaram o cofre do banco e ainda levaram duas armas de fogo e dois coletes à prova de balas dos vigilantes. Um valor de R$ 60 mil foi roubado do cofre central.

“As investigações demonstraram a participação de um motorista de aplicativo que opera na cidade, além de um infrator contumaz em crimes contra o patrimônio, especialmente furtos de motocicletas, tendo efetuado diversos delitos dessa natureza nos últimos meses, na cidade de Conquista e região”, explicou o delegado Elvander Rodrigues Miranda, do Draco/Conquista.

Na tarde de ontem, o suspeito foi preso em flagrante ao furtar duas motos. Logo depois, o mandado de prisão em relação ao roubo a banco foi cumprido.

“Ele confessou participação no crime contra a instituição financeira, revelando alguns fatos que auxiliarão na identificação de outros participantes”, acrescenta o delegado.

O homem foi encaminhado para a carceragem do Draco, após passar por exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ele segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.