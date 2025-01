Suspeito de roubo armado em Itamaraju é preso com parte do valor subtraído e arma do crime

Uma operação incisiva e persistente das forças de segurança de Itamaraju resultou na prisão do principal suspeito de um audacioso assalto a um correspondente bancário nesta quinta-feira (9). Luiz Carlos de Jesus Santos (24 anos), foi identificado como o autor do crime, que resultou na subtração de R$ 8 mil de um estabelecimento comercial na Praça das Nações Unidas, no centro da cidade.

A Delegacia Territorial de Itamaraju, em parceria com a 43ª CIPM da Polícia Militar, agiu rapidamente ao tomar conhecimento do roubo, que envolveu o uso de uma arma de fogo. As equipes iniciaram buscas ininterruptas pelo suspeito, que inicialmente conseguiu escapar ao se embrenhar em uma área de mata no bairro Marotinho.

Determinados a encerrar o caso, os policiais intensificaram os esforços, culminando na prisão de Luiz Carlos e na apreensão de evidências cruciais: R$ 5 mil em dinheiro, uma arma de fogo utilizada no crime, vestimentas que identificaram o suspeito no ato delituoso, uma bicicleta, um facão, um dichavador e pólvora.

Todo o material apreendido, junto com o conduzido, foi encaminhado à Polícia Judiciária para as providências legais. A operação reafirma o compromisso das forças de segurança pública em combater a criminalidade com rigor e eficiência, trazendo mais tranquilidade à população de Itamaraju.

O caso segue em investigação para localizar o montante restante do valor roubado.