Suspeito de ser o “tarado do carro preto” é detido pela PM na Asa Sul

Policiais militares prenderam o homem suspeito de ser o “tarado do carro preto”, na 409 Sul. Na manhã deste domingo (2/4), a PM recebeu duas ligações informando que um homem foi visto mostrando as partes íntimas para mulheres em um carro sedã preto nas quadras 110 e 910 Sul, próximo às paradas de ônibus.

Após intensificar o policiamento, os militares localizaram o veículo suspeito e o condutor com as mesmas características passadas pelas vítimas da importunação.

O motorista foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). A polícia informou as vítimas da prisão do suspeito e elas se dirigiram à delegacia para a realização do flagrante.

A PM afirmou que o suspeito já tem uma passagem por importunação ofensiva ao pudor. Além disso, há três denúncias contra ele na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Histórico de crimes

Na quarta-feira (29/3), o “tarado do carro preto” se masturbou perto de uma mulher de 20 anos e um grupo de crianças no estacionamento do Cine Brasília, na Asa Sul, mesmo bairro onde o criminoso estacionou e importunou outras pessoas, na mesma data.

Revoltada, a mulher conversou com o Metrópoles sobre o ataque. Por questão de segurança, a identidade dela será preservada. “Espero que peguem esse cara. Não desejo isso para ninguém, ainda mais crianças e adolescentes. Essa cara fez atrocidades com a gente. Ele estava rondando a Asa Sul”, afirmou.

Por volta das 12h20, a mulher estava no estacionamento entre o Cine Brasília e a parada da 106 Sul, sozinha e na sombra esperando o ônibus. Nesse momento, o carro preto parou ao lado dela.

“A janela do motorista estava abaixada. Eu consegui ver o cara segurando o telefone, mas sem falar nenhuma palavra. Percebi que o carro estava tremendo e a mão dele estava em constante movimento”, contou.

“Taradagem”“Acho que passaram uns cinco minutos nisso. Até que um menino apareceu e falou comigo que o cara estava de ‘taradagem‘ e que era para eu sair dali”, afirmou. A mulher ficou muito assustada e, então, vinculou a palavra “taradagem“ com o movimento da mão do homem. Ou seja, ele estava se masturbando. “Fiquei trêmula, de mão, corpo e de voz”, desabafou.

No mesmo momento, o motorista teria percebido o alerta e deixado o local. Mas, nesse ataque, a vítima conseguiu anotar a placa e identificar o modelo do carro: um Ônix Plus da Chevrolet.

Crianças“O menino que me alertou falou que esse cara, momentos antes, estava perto dele e dos amigos se masturbando.”Para a jovem, o condutor do carro preto estava circulando pela Asa Sul buscando lugares com poucas pessoas para fazer novas vítimas.

“Foi terrível. Tive uma crise de ansiedade, quase uma crise de pânico no meio da rua. Não consegui descrever se foi assédio ou outro tipo de violência. Foi a primeira vez que aconteceu esse tipo de coisa comigo”, lembrou.

“Depois fiquei muito preocupada, porque esse cara parece ser um pedófilo. Fiquei com muito nojo”, desabafou.

PerfilA mulher descreveu o motorista com características muito semelhantes às apresentadas por outra vítima entrevistada pelo Metrópoles.

“Vi de perfil. Ele é branco. Tinha uma barba meio feita, parecia aparada, um pouco clara. Estava de boné, usando uma camisa off white. Tinha um maxilar bem marcado. Tem a fisionomia de uma pessoa magra, mas forte”, contou.

Ela não identificou a marca, no entanto, notou que o celular dele era dourado ou tinha uma capa dourada. O boné seria curvado, de modelo tradicional.

A vítima passou todas as informações para Polícia Civil (PCDF) e o caso é investigado pela Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Veja a abordagem a um menino de 11 anos:

foto-Carro-preto-aborda-menino-em-frente-a-escola-no-DF

Menino é abordado por carro preto em frente de escolaMaterial cedido ao Metrópoles

foto-Carro-preto-aborda-menino-em-frente-a-escola-no-DF

Segundo o menino, o motorista do carro estaria seminu e se masturbava. Teria chamado o garoto para entrar no carro Material cedido ao Metrópoles

foto-Carro-preto-aborda-menino-em-frente-a-escola-no-DF

O menino negou o conviteMaterial cedido ao Metrópoles

foto-Carro-preto-aborda-menino-em-frente-a-escola-no-DF

O motorista tentou uma segunda vez, ficando o carro em frente ao garotoMaterial cedido ao Metrópoles

foto-Carro-preto-aborda-menino-em-frente-a-escola-no-DF

Em choque, o menino fugiuMaterial cedido ao Metrópoles

Na quarta-feira, por volta das 10h30, o motorista teria se masturbado perto de uma mulher de 27 anos ao lado da Estação do Metrô da 108 Sul. Às 11h, teria abordado um menino de 11 anos na altura da 912 Sul.

Confira o vídeo: