Web vibra com eliminação de Gabriel do BBB23: “O bem venceu”

A web comemorou a eliminação de Gabriel Tavares do BBB23 com tamanho afinco, que os assuntos mais comentados do Twitter na madrugada desta quarta-feira (1º/2) foram dominados pela eliminação do modelo do reality show.

Logo que Tadeu Schmidt anunciou a saída de Gabriel do programa com 53,3% dos votos, internautas subiram as tags “Flop”, “Só 53%”, “Abusador” e “Tchau Gabriel”.

Bruna Griphao e Gabriel Tavares no BBB23

Reprodução/ Globoplay

Bruna-Gabriel-BBB23-DR

BBB23: “Não quero”, diz Gabriel sobre segunda chance com BrunaReprodução

Bruna Griphao e Gabriel Tavares

Bruna Griphao e Gabriel TavaresReprodução/ Globo

Gabriel e Bruna após discurso de Tadeu no BBB23

Bruna e Gabriel conversam após advertência de Tadeu SchmidtReprodução

Gabriel e Bruna Griphao

Gabriel e Bruna GriphaoReprodução/Gshow

Entre comemorações e “gritos” de vitória dos internautas, que não aprovaram o tratamento que Gabriel deu à Bruna Griphao e as falas racistas e gordofóbicas contra Bruno Gaga, outros reclamaram da porcentagem que eliminou o agora ex-brother.

“Um sujeito desse sair só 53% é o retrato desse país mesmo que ama passar pano pra padrão. Domitila com 46% sendo que não FEZ NEM UM TERÇO DO QUE ESSE MOLEQUE FEZ”, disse um. “100 milhões de votos e só 53% do público achou errado um participante ser agressivo, racista e gordofóbico está no fundo do poço”, apontou mais uma.

“Como assim só 53%?????? Pelo menos esse escroto saiu, tchau Gabriel, saiu tarde”, indicou um terceiro.

Enquanto isso, outros internautas comemoraram. “O BEM VENCEU O BRASIL VENCEU TCHAU GABRIEL ATÉ NUNCA MAIS”, “Eu fico triste com uma notícia dessas! Tchau Gabriel!” e “vai se criando um clima INCRÍVEL, finalmente Gabriel flop foi eliminado, valeu brasil” foram alguns dos comentários.