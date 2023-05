Suspeito é preso logo depois de assaltar ônibus em Cajazeiras

O homem de 28 anos suspeito de assaltar um ônibus no início da manhã deste sábado (13), em Cajazeiras X, foi preso logo após o crime pela Polícia Militar. Houve troca de tiros no local, deixando os passageiros do coletivo em pânico. Algumas pessoas se jogaram no chão do coletivo para se proteger.

Equipes da 3ª CIPM/Cajzeiras realizavam o patrulhamento no bairro, quando foram informados por moradores de que dois homens armados haviam roubado os passageiros de um ônibus que fazia a linha Cajazeiras XI x Pituba, no momento em que passava pela Avenida Engenheiro Raymundo Carlos Nery.

Ainda de acordo coma PM, com base nas informações das testemunhas sobre os criminosos, buscas foram realizadas e os dois suspeitos localizados. Na abordagem, a dupla fugiu para uma área de mata e efetuaram disparos contra os policiais. Uma das equipes da PM conseguiu, após uma varredura no local, localizar e deter um dos suspeitos.

Com ele, foram encontrados uma réplica de pistola, um relógio e uma bolsa, contendo documentos e nove aparelhos de telefone celular.

O indivíduo foi encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, para a sede do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), onde a ocorrência foi registrada.

Segundo a Polícia Civil o suspeito será submetido ao exame de lesão corporal e ficará à disposição da Justiça. Diligências estão sendo realizadas para identificar e localizar o segundo suspeito.