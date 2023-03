Suspeitos de roubo e violência sexual são flagrados por Reconhecimento Facial

Um homem reincidente em prática de roubo e outro com mandado por violência sexual foram localizados, neste sábado (11), após flagrantes do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). As prisões ocorreram na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A primeira prisão aconteceu na cidade de Lauro de Freitas, por equipes da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar. Em seguida, na cidade de Simões Filho, um homem com mandando em aberto por violação sexual foi localizado.

Com estas duas capturas, a ferramenta atingiu a marca de 738 presos.