Fiscalização da PRF apreende carretas com carga irregular em Teixeira

Neste domingo, 26 de março, policiais rodoviários federais realizaram ações de fiscalização com foco a veículos de transporte de cargas. As atividades se concentraram na BR 101, em Teixeira de Freitas (BA), na região do extremo sul baiano.

Por volta das 8h00, uma equipe da PRF abordou um caminhão Scania R 540 que transportava chapas de granito. Somados com o peso do caminhão e do semirreboque, a carga e a carreta pesavam no total 74.490 quilogramas, portanto quase 20 toneladas a mais que o permitido pela legislação para este tipo de veículo.

Na segunda ocorrência, os policiais notaram que uma carreta Volvo, de cor prata, carregada também com granito, trafegava na rodovia com volume aparentemente acima da capacidade. O conjunto foi conduzido para pesagem em balança, que apontou 70.700 quilos (tara+lotação) e apresentou 22,20 toneladas a mais que o permitido.

Por último, foi dada ordem de parada M.Benz/Atego 2425, transportando no compartimento de carga uma quantidade expressiva de camarão seco. Ao conferirem a nota fiscal da mercadoria, os policiais constataram que o volume transportado não correspondia ao que estava descrito na documentação, apresentando fortes indícios de sonegação fiscal. Também não continha o carimbo de passagem no posto fiscal.

Todos foram notificados (multados) referente as infrações correspondentes e as ocorrências foram apresentadas na Secretaria da Fazenda Estadual da Bahia (SEFAZ-BA). Os caminhões só poderão seguir viagem após o transbordo da carga excedente e regularização tributária.

PERIGO EXCESSO DE PESO

Com vistas a auferir mais lucros, muitas empresas acabam colocando toneladas de excesso de peso nos caminhões, inclusive, ajustam as carrocerias para carregar mais mercadorias. Estudos apontam que o excesso de peso diminui em 50% a vida útil das estradas. Os danos causados ao pavimento deixam trilhas de rodas ou afundamento do asfalto, que interferem na dirigibilidade de veículos de passeio, como automóveis e motocicletas.

Entre os principais problemas ocasionados pelos veículos com carga acima do permitido está a elevação dos poluentes na atmosfera, causados pelo aumento do consumo de diesel. Essa conduta causa ainda desgaste mais rápido nos veículos, principalmente pneus, suspensão, feixes de mola e até empenamento do chassi.