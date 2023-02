Suspeitos de roubos, homicídios e tráfico de drogas são presos em operação na Bahia

Oito investigados por envolvimento com roubos, homicídios e tráfico foram presos, na manhã desta terça-feira (7), durante a 2ª fase da Operação Terra Prometida, deflagrada nos municípios de Iguaí, Ibicuí e Nova Canaã, no sudoeste da Bahia. Policiais de unidades que compõem a 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga) integraram a ação.

Seis mandados de prisão foram cumpridos, além de dois flagrantes. O coordenador da 21ª Coorpin /Itapetinga, delegado Antônio Roberto Júnior, destacou que a ação foi fruto de investigações com o objetivo de desarticular um grupo criminoso com atuação naquelas cidades.

Durante as incursões em Iguaí, as equipes apreenderam dois revólveres calibre. 38, 21 munições intactas do mesmo calibre, quatro granadas, cinco radiocomunicadores, três balanças, 465 pinos de crack e 27 papelotes de cocaína. “O imóvel, localizado no bairro Novo, funcionava como um quartel general do tráfico”, pontuou o coordenador. Diligências realizadas em outro endereço também resultaram na apreensão de 37 buchas de maconha, uma pistola e munições.

“Ainda cumpriremos mais mandados contra três presos que estão custodiados e também fazem parte do mesmo grupo criminoso”, acrescentou o delegado. Todo material apreendido será submetido à perícia, enquanto os suspeitos devem ser encaminhados ao sistema prisional.