Suspeitos são presos minutos após assalto no interior da Bahia

Investigadores da Delegacia Territorial de São Sebastião do Passé, no Recôncavo Baiano, prenderam em flagrante dois homens, nesta terça-feira (11), minutos após eles praticarem roubos no bairro da 3ª Etapa da Urbis, naquele município. Com eles, foi encontrado um simulacro de pistola.

Os policiais foram acionados por populares informando que tinham acabado de ser assaltados por dois homens numa motocicleta. De posse das informações, os policiais foram ao local indicado e encontraram os criminosos. Além do simulacro, também foram encontrados diversos pares de sandálias, celulares e máquinas de cortar cabelo, fruto dos roubos praticados na localidade.

A dupla, que foi encaminhada para a unidade policial, foi reconhecida pelas vítimas. Eles foram autuados em flagrante por roubo e seguem custodiados à disposição do Poder Judiciário.