Taigo Meireles apresenta exposição gratuita Sob o Écran em Brasília

O pintor brasiliense Taigo Meireles apresenta a exposição gratuita Sob o Écran no Acervo Mobília, em Brasília. A mostra, com curadoria de Monica Tachotte, traz as principais obras do imaginário do artista até 5 de abril.

A exposição mostra pinturas das séries mais consagradas de Taigo Meirelles, que exploram temáticas diversas, cores e principalmente a figuração, construindo imagens que misturam os meios tradicionais da pintura com a estética das mídias contemporâneas.

“IMACULADA”

Imaculada, pintura de Taigo Meireles Divulgação

Imago Taigo Meirelles

Fragmento de pintura de Taigo Divulgação

Taigo Meireles

Taigo Meireles @haruomikami

Obras das séries Altar, Ecrã, Imago, Brasília e Literatura e um conjunto de aquarelas estão presentes no Acervo Mobília.

Quem é Taigo Meireles? Pintor nascido em Brasília, Taigo é mestre em artes visuais pelo Instituto de Artes da Universidade de Brasília (UnB). Ele tem desenvolvido trabalhos em pintura, com interesse em figuração e que exploram o choque entre os meios tradicionais da pintura, e a estética das imagens nas mídias contemporâneas.

As pinturas recentes flertam com a tradição onde a atmosfera pictórica é confrontada pelos excessos das imagens digitais.

Exposição: Taigo Meireles – Sob o Écran

De 8 de março a 5 de abril, das 10h às 17h, no Acervo Mobília (710/711 Norte Bloco D loja 23). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre