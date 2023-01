Tarcísio afirma que vice-governador ficará responsável por ações na Cracolândia

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira, 2, que o vice-governador, Felício Ramuth, ficará responsável pelas ações na Cracolândia. Ele reforçou que a área de assistência social receberá toda atenção do governo, já que foi a principal bandeira defendida pelo republicano na campanha eleitoral. “Se eu quero resolver a questão Cracolândia, resolver o problema das pessoas em situação de rua, e a gente disse que a nossa primeira meta era cuidar das pessoas, eu vou precisar designar um gerente. E, para isso, ninguém melhor do que o próprio vice-governador”, comentou durante entrevista no Palácio dos Bandeirantes. Segundo Tarcísio, o vice-governador vai atuar sobre as secretarias de Desenvolvimento Social, de Habitação, de Segurança Pública, e de Saúde. “Para a gente ter uma política pública efetiva para tratar de um tema que é tão complexo”, frisou. Na cerimônia de posse, realizada no domingo, 1º, o governador de São Paulo falou que a primeira medida em seu mandato será cuidar das pessoas. “O esforço de todo o secretariado agora está em resolver problemas, principalmente aqueles problemas que chamam nossa atenção, como a questão das pessoas que hoje estão em situação de rua”, enfatizou.

