Tarcísio anuncia hospital de campanha da Marinha no litoral de SP

São Paulo – O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou na manhã desta terça-feira (21/2) que a Marinha cuidará da instalação de um hospital de campanha em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, uma das cidades mais afetadas pelas fortes chuvas que acometem o estado desde o final de semana.

De acordo com o governador, a unidade contará com 300 leitos e 21 profissionais de saúde. Até o momento já foram confirmados 44 mortos e 49 desaparecidos, sendo 39 dos óbitos apenas em São Sebastião. Há 1.730 desalojados e 766 desabrigados.

Nesta manhã, Tarcísio visitou o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, para onde estão sendo encaminhados as vítimas da tragédia. Até o momento, 23 pessoas foram atendidas no local – seis delas apresentam estado grave.

O governador pediu para que os turistas que estão na região por causa do feriado de Carnaval deixem as cidades atingidas pelas chuvas para “aliviar a pressão” sobre a área. O mesmo pedido foi feito pelo prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), em entrevista à Globonews.

“Neste momento é importante reforçar para a população que está entre os bairros Barra do Sahy, Camburi e Maresias que a estrada está liberada para saída, para que elas possam seguir no sentido centro e retornar para as suas cidades e aliviar a pressão”, afirmou Felipe Augusto.

Alguns trechos da rodovia Rio-Santos foram liberados nesta terça-feira. A orientação das autoridades é que eles sejam utilizados para que as pessoas retornem para casa.

Chuva em São Sebastião no litoral de SP 6

Cenas do estrago das chuvas em São Sebastião, no litoral norte de São PauloFábio Vieira/Metrópoles

Resgate após chuvas no litoral norte de São Paulo

Resgate após chuvas no litoral norte de São PauloAndré Santos Depcom Pmss

Resgate após chuvas no litoral norte de São Paulo 2

Resgate após chuvas no litoral norte de São PauloAndré Santos Depcom Pmss

duas crianças e dois adultos morrem após tempestades no litoral de sao paulo SP

Bombeiro e homem resgatam bebê em São SebastiãoPrefeitura de São Sebastião/Reprodução Rede social

Captura de tela 2023-02-21 093847

Bebê é resgatado sozinho em São SebastiãoReprodução/G1

litoral de são paulo sp

Estragos causados pela chuva em São Sebastião, no litoral de São PauloDaniela Andrade/PMSS

litoral de são paulo sp 2

Casas desmoronaram após chuvas no litoral de São PauloDefesa Civil de SP

litoral de sp são paulo são Sebastião

Estragos em São SebastiãoDaniela Andrade/PMSS

Chuva em São Sebastião no litoral de SP 8

Estado em estrada na entrada de São Sebastião, em São PauloFábio Vieira/Metrópoles

Chuva em São Sebastião no litoral de SP 7

Pistas em São Sebastião, local mais atingido pelas chuvasFábio Vieira/Metrópoles

Chuva em São Sebastião no litoral de SP 5

Cenas do estrago das chuvas em São Sebastião, no litoral norte de São PauloFábio Vieira/Metrópoles

Chuva em São Sebastião no litoral de SP 4

Estragos na rodovia no bairro Juquey em São Sebastião, litoral norte de São PauloFábio Vieira/Metrópoles

Chuva em São Sebastião no litoral de SP 2

Estragos na rodovia no bairro Juquey em São Sebastião, litoral norte de São PauloFábio Vieira/Metrópoles

Chuva em São Sebastião no litoral de SP 1

Estragos na rodovia no bairro Juquey em São Sebastião, litoral norte de São PauloFábio Vieira/Metrópoles

Cenas de lama e destruição em São Sebastião no litoral de São Paulo

Cenas de lama e destruição em São Sebastião no litoral de São PauloAlfredo Henrique/Metrópoles

Busca por desaparecidos no litoral de São Paulo

Busca por desaparecidos no litoral de São PauloDivulgação/PM de SP