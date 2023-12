Tarcísio condiciona apoio à reeleição de Nunes em SP a decisão de Bolsonaro

Governador de São Paulo apontou que não vai ficar contra o candidato apoiado pelo ex-presidente nas eleições municipais de 2024 para a capital paulista

Durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 19, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apontou que não vai ficar contra o apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais de 2024 para a capital paulista. O mandatário sinalizou que, ou apoiará o mesmo candidato de seu padrinho político, ou não deve apoiar ninguém: “O Bolsonaro é o grande líder do nosso campo, do campo da direita. O que vocês podem esperar é que eu jamais vou me colocar contra o Bolsonaro em decisão nenhuma. Não vou me envolver em campanhas eleitorais, onde tiver ‘bola dividida’, onde tiver candidatos do nosso mesmo campo, não faz sentido. Obviamente, ou vou ajudar a todos ou não vou ajudar ninguém”. A fala indica um estremecimento na relação entre Tarcísio e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Até então, o apoio do governador à tentativa de reeleição de Nunes era dado como certo, mas nas últimas semanas os dois divergiram sobre o aumento da tarifa do transporte público. Além disso, Bolsonaro tem indicado intenções de apoiar a candidatura do deputado federal Ricardo Salles (PL), que pretende deixar o Partido Liberal para concorrer ao pleito, já que o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, optou por apoiar Nunes. Nos bastidores, no entanto, é sabido que Tarcísio não simpatiza com a figura de Salles. Além de comentar a disputa municipal, o governador também rebateu uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que, no último sábado, 16, em agenda em São Paulo, criticou a ausência de Nunes e Tarcísio em um evento do governo federal para o lançamento de casas populares.

O chefe do executivo paulista declarou que mantém relação republicana com o presidente: “A gente tem tratado todas as questões com o governo federal com o máximo respeito, da forma mais republicana possível. Quando as agendas permitem, a gente tem participado dos eventos. Estive em Brasília mais de uma vez em eventos promovidos pela presidência da República e sempre tratando com a máxima cordialidade. Eu sou o governador de oposição que todo mundo queria, porque eu não fico criticando, não fico no Twitter e na rede social, eu trabalho, estou focado em dar resultado em São Paulo. Vou continuar trabalhando focado nos meus resultados, o resto é falação”.

Ao lado de secretários, o governador fez um balanço do primeiro ano de gestão no Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio elencou a saúde e a segurança pública como prioridades para 2024, admitiu estar insatisfeito com os dados de insegurança no Estado e voltou a criticar a soltura de presos reincidentes. O mandatário destacou que os projetos de lei de regulamentação da polícia penal e de ampliação das escolas cívico-militares serão encaminhados aos parlamentares na volta do recesso parlamentar, em 2024.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini