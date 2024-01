Tarcísio confirma apoio à reeleição de Ricardo Nunes em SP

Escolha de vice da chapa passará por aprovação do governador e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo o prefeito

O prefeito disse que não colocará ninguém que Tarcísio não goste na chapa; coronel da reserva da PM é cotado por Bolsonaro para vice 16.out.2023

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), declarou que vai apoiar o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), à reeleição no pleito de 2024.

Tarcísio e Nunes estiveram juntos na manhã desta 3ª feira (16.jan.2024) em cerimônia de anúncio de novas unidades de um programa de moradia popular. Depois de elogiar a parceria entre governo e prefeitura, o chefe do Palácio dos Bandeirantes foi questionado pela imprensa se a declaração era um indicativo de apoio à candidatura de Nunes. “Acho que o eleitor pode entender que sim”, afirmou. “É lógico”

Ricardo Nunes respondeu à afirmação de Tarcísio com a promessa de que a escolha do vice para a sua chapa passaria pela aprovação do governador e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado político de ambos.

“Vai caber a mim sentar com os partidos, com presidente da assembleia [deputado estadual, André do Prado (PL)], com o governador [Tarcísio], com o ex-presidente [Bolsonaro], com todas as lideranças e achar um nome comum de uma forma democrática”, disse Nunes.

“Não vou colocar ninguém que Tarcísio não goste”, declarou o prefeito.

CANDIDATO DE BOLSONARO Ao Poder360, o assessor do ex-presidente, Fabio Wajngarten, reforçou o nome de Ricardo Nunes como candidato de Jair Bolsonaro em São Paulo em 2024. Em dezembro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, havia indicado apoio do ex-chefe do Executivo à reeleição do emedebista.

O coronel da reserva Polícia Militar, Ricardo Nascimento de Mello Araújo, é cotado para compor a chapa com Nunes. É indicado como o favorito de Bolsonaro para concorrer a vice.

Mello Araújo foi comandante da Rota, O 1° Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de 1997 a 2019. Em 2022, foi nomeado por Bolsonaro para assumir a Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), onde ficou até o início de 2023.

ELOGIOS DE TARCÍSIO Mais cedo, durante a cerimônia, Tarcísio de Freitas exaltou o trabalho feito pelo governo do Estado em parceria com o prefeito de São Paulo:

“Ricardo tem sido uma pessoa do diálogo, uma pessoa extremamente humilde, extremamente fácil de trabalhar, extremamente dedicada. A gente se entusiasma para sentar na mesa, resolver as questões, para discutir. É uma sorte pra mim estar trabalhando com Ricardo Nunes”