Tarcísio de Freitas autoriza construção de três pontes em Ubatuba após fortes chuvas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou neste domingo, 10, a autorização para a construção de três pontes em Ubatuba, região que foi afetadas pelas chuvas que tem atingido o Estado de São Paulo. Duas pontes serão construídas em Folha Seca e uma no bairro Figueira. Ubatuba está em situação de emergência desde sexta-feira, 8. No bairro Folha Seca, uma comunidade com cerca de mil moradores, a população ficou isolada por três dias após a queda da ponte que liga o bairro à região central de Ubatuba. Uma passarela temporária precisou ser construída para que as pessoas pudessem sair. Ela deve permanecer na região até que a ponte definitiva seja construída, que tem previsão de ser realizada em até três meses. Tarcísio esteve em Ubatuba neste domingo.

A ponte temporária foi construída pelo Exército brasileiro, um trabalho que durou 7 horas. A operação foi liderada pelo Comando Militar do Sudeste (CMSE) a pedido do Governo de São Paulo. Por conta dos estragos, o governo estadual anunciou o envio de ajuda humanitária ao município. Um helicóptero da Polícia Militar irá ajudar a levar insumos às regiões afetadas. Entre a última quarta-feira, 6, e esta sexta, o município registrou um acumulado de chuva de 380 mm, 22% a mais do que a média prevista para o mês de março.