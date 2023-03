Tarcísio de Freitas discute segurança com Flávio Dino e se encontra com ministros do STF

Reunião com ministro da Justiça ocorrerá a portas fechadas no Palácio dos Bandeirantes; à tarde, governador vai a Brasília para audiências individuais com Luiz Fux, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski

Isadora de Leão Moreira/ Governo do Estado de São Paulo – 15/03/2023

Tarcísio de Freitas tenta destravar um processo de inconstitucionalidade contra a prorrogação da concessão de uma empresa que administra o BRT



O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participa, nesta quarta-feira, de uma reunião a portas fechadas com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O encontro vai acontecer no Palácio dos Bandeirantes e deve discutir a segurança no Estado de São Paulo. Em janeiro, depois de manifestações bloquearem vias como a Avenida 23 de Maio, a Avenida Paulista e a Avenida Angélica, Dino chegou a ligar para o governador para pedir ajuda e monitoramento especial dos atos. Desde que Tarcísio assumiu, o Palácio dos Bandeirantes também conta com segurança reforçada: para entrar na sede do governo paulista, há revista dos carros que entram e saem, além de um detector de metais — o que não acontecia em gestões anteriores, de João Doria e Rodrigo Garcia, ambos do PSDB.

Outras agendas O governador vai passar a tarde desta terça-feira em Brasília. Tarcísio de Freitas tem audiências individuais com os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. O objetivo é destravar um processo de inconstitucionalidade (movido pelo Solidariedade, ainda na gestão Doria) contra a prorrogação da concessão de uma empresa que administra o BRT, que liga o ABC paulista à capital. Levar mobilidade e transporte — principalmente metrô — para essa ligação entre cidades é uma das promessas do governador do Estado.

Giro pela Europa Na semana que vem, o governador vai participar da sua segunda missão internacional. Entre 27 e 31 de março, percorrerá Londres, Madrid e Paris conversando com operadores de infraestrutura e investidores estrangeiros. Durante a semana, ele participa de encontros bilaterais com autoridades, reuniões com empresários e assina um acordo com o Instituto Pasteur de pesquisa científica. O objetivo é trazer investimentos para o Estado.