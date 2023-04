Tarcísio de Freitas é aprovado por 44% da população e reprovado por 11% após três meses de governo

Após três meses à frente do governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem sua gestão avaliada como ótima ou boa por 44% da população, regular por 39% e ruim ou péssima por 11%, segundo pesquisa do Datafolha. Contudo, o número não se repete em outros resultados. Isso porque para 45% dos paulistas, o carioca, que acabou com a hegemonia do PSDB e foi eleito com 55,2% dos votos válidos em outubro do ano passado com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), está fazendo pelo estado menos do que eles esperavam. 37% defendem que ele realizou exatamente aquilo que era previsto e 12% dizem que ele superou as expectativas. A pesquisa ouviu 1.806 pessoas de 16 anos ou mais, em 65 municípios paulistas. As entrevistas foram realizadas de segunda-feira, 3, até quarta-feira, 5, e tem como margem de erro foi pontos percentuais para mais ou para menos. A aprovação do carioca é maior no interior. A pesquisa mostra que ele possuí 47% de aprovação, enquanto na capital sua média cai para 41%.

Leia também

Bolsonaro descobre que será avô de um menino; veja o vídeo



Justiça pede exclusão de 270 contas do Twitter com hashtags relacionadas a ataques contra escolas