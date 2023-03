Tarcísio de Freitas fará viagem à Europa para encontro com investidores e autoridades

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) viaja ainda no mês de março para a Europa, onde terá encontros com investidores. O objetivo da missão internacional é atrair novos investimentos para o Estado e buscar empresas interessadas em iniciar ou ampliar operações nos municípios paulistas, assim como aportes para as privatizações anunciadas. A viagem está marcada para acontecer entre os dias 27 e 31 de março, e Tarcísio deve passar pela Inglaterra, Espanha e França. O governador será acompanhado dos secretários Lucas Ferraz, de Negócios Internacionais; Arthur Lima, da Casa Civil; Vahan Agopyan, de Ciência e Tecnologia; e Laís Vita, de Comunicação. Segundo cronograma divulgado pela assessoria do Palácio dos Bandeirantes, a primeira parada, em Londres, terá agenda dedicada a encontros com o mercado financeiro e autoridades locais. Em Madrid, o governador deve participar de um roadshow com empresas, além de encontros bilaterais com autoridades espanholas. A viagem termina em Paris, com assinatura de um acordo com o Instituto Pasteur e encontros com empresas francesas.

Como a Jovem Pan mostrou, a primeira viagem internacional de Tarcísio de Freitas à frente do Governo de São Paulo foi para Fórum Econômico de Davos, na Suíça, em janeiro deste ano. Na ocasião, o governador também teve encontro com investidores, autoridades locais, como o primeiro-ministro do Governo de Maharashtra, Eknath Sambhaji Shinde, e representantes de empresas. Além disso, Tarcísio também participou de um almoço de negócios com o empresário André Esteves, do banco BTG Pactual. No encontro, ele destacou o potencial do Estado para o desenvolvimento econômico sustentável: “Vamos buscar o investimento, para fazer a diferença, em todos os setores. Investimento no nosso agronegócio, na nossa indústria, temos uma oportunidade gigante de promover a reindustrialização do Estado de São Paulo, investimento na área de transportes, na área de logística, para que a gente possa conquistar o desenvolvimento, promover a qualidade de vida das pessoas sempre na base do diálogo (…) A nossa missão em Davos é apresentar todo o potencial de São Paulo: seu desenvolvimento sustentável, sua capacidade de atração de investimentos e as oportunidades para parcerias com o setor privado. Trazer novos negócios para o Estado São Paulo significa gerar empregos, renda, qualidade de vida e ajudar no crescimento do Brasil.”