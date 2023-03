Tarcísio de Freitas passará por procedimento para retirada de cálculo renal em Londres

O Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai passar por um procedimento para a retirada de um cálculo renal no início da tarde desta terça-feira, 28, em um hospital de Londres, no Reino Unido. O mandatário paulista interrompeu seus compromissos da missão internacional na capital inglesa nesta segunda, 27, devido a uma crise renal. Ele foi atendido e passou a noite no hospital. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do governo do Estado. O secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, representa o governador nos encontros que estão programados nesta terça, em Londres. Estão programados encontros com representantes do setor financeiro na Embaixada Brasileira e debate na sede da Bloomberg com bancos, fundos de investimentos e empresas, com objetivo de “estreitar relações com lideranças setoriais e detalhar oportunidade de negócios com São Paulo”. Ferraz seguirá na função na quarta-feira, 29, em Madri, na Espanha. A comitiva paulista deve ir ainda para a França até a próxima sexta-feira, 31.

Leia também

‘É preciso convencer o Banco Central de que não é possível ter maior juro do mundo’, afirma Alckmin



‘Juros estão altos porque o governo gasta demais’, diz economista Roberto Dumas