Tarcísio e Nunes recorrem às bênçãos de padre ligado a Alckmin

São Paulo – O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), fizeram acenos e elogios ao padre salesiano Rosalvino Viñayo (foto em destaque), que é próximo de quadros históricos da política paulista, como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Durante a manhã deste domingo (14/4), Tarcísio e Nunes estiveram junto de Rosalvino em cerimônia para a entrega de mais de 14 mil títulos de propriedade a famílias de baixa renda no Estádio do Canindé, na zona norte de São Paulo.

“O padre Rosalvino nos traz a sua benção, nos traz a coisa mais bonita que é o olhar aos mais pobres, que é fazer um trabalho social que desenvolve. Ele tem eu e Tarcísio como grandes parceiros seus”, disse o prefeito em seu discurso.

Aos 82 anos, o padre espanhol é conhecido por tomar a frente de diversos projetos sociais pela Obra Social Dom Bosco em Itaquera, na zona leste da capital. Ele possui grande influência na região, que é visada por candidatos na cidade por ser bem populosa, com cerca de 210,9 mil habitantes, segundo o Censo de 2022.

Isso tornou, ao longo dos anos, a missa do padre Rosalvino uma das paradas obrigatórias de políticos que buscam votos no bairro.

Próximo a Covas Rosalvino era próximo do ex-governador Mário Covas (PSDB) e ainda mantém amizade com Alckmin, que foi vice do cacique tucano antes de se tornar governador. Foi Rosalvino quem rezou a missa para familiares e amigos no velório do prefeito Bruno Covas (PSDB), morto em maio de 2021. Bruno era neto do ex-governador e, assim como o avô, mantinha relação de proximidade com o padre.

Nunes, que foi vice de Covas, também cultiva boas relações com Rosalvino. Em outubro do ano passado, no aniversário do padre, cumpriu uma agenda em Itaquera e deu um pulo na sede da Obra Social Dom Bosco para cumprimentá-lo pela data.

Em dezembro, o prefeito também participou da celebração pelos 50 anos de sacerdócio de Rosalvino. Junto de Nunes compareceu o secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab (PSD).

Padre apoiou Lula em 2022 “O amor das pessoas é sina de santidade. Parabéns, padre, pelo seu trabalho”, disse Tarcísio no evento deste domingo.

Nas eleições de 2022, Rosalvino preferiu apoiar Fernando Haddad (PT), atual ministro da Fazenda, contra o próprio Tarcísio na disputa pelo governo estadual. Ele chegou a receber o petista em uma missa no dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.

Na ocasião, ele também manifestou apoio ao presidente Lula (PT) em meio à disputa polarizada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que estará no palanque de Nunes nestas eleições municipais.